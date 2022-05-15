مسلم بن حم: محمد بن زايد خير خلف لخير سلف

العين (الاتحاد)

رفع الشيخ مسلم بن حم العامري عضو المجلس الاستشاري الوطني لإمارة أبوظبي، إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أسمى التهاني والتبريكات مقرونة بأطيب التمنيات، بمناسبة انتخاب سموه من المجلس الأعلى للاتحاد، قائداً للدولة وخير خلف لخير سلف، حتى تواصل الدولة مسيرتها الريادية واتحادها الراسخ وبيتها المتوحد ورايتها الخفاقة بشموخ وعزة.

وقال بن حم: «إن الصفات الفريدة التي حباها الله لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، من الحكمة والعزيمة مع ما ورثه من الأب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، من العطاء والإخلاص، تجعل صفات القيادة متأصلة وراسخة لدى سموه، لتنتقل الدولة تحت رئاسته للخمسين عاماً القادمة بكل ثقة واتزان بإنجازات ومكتسبات جديدة تضعها بين أفضل الدول».