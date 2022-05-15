الثلاثاء 17 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
مالية الشارقة: محمد بن زايد شخصية قيادية عالمية
مالية الشارقة: محمد بن زايد شخصية قيادية عالمية
16 مايو 2022 03:03

الشارقة (وام)

أكد الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة أنه بتولي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مقاليد الحكم في الدولة ستواصل الإمارات مسيرة الإنجازات الحضارية والتنمية الشاملة لبناء مستقبل مستدام للأجيال. وقال الشيخ محمد بن سعود القاسمي: إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بما يمتلكه من شخصية قيادية لافتة وتجربة غنية في العمل العام في مختلف المناصب التي تولاها وحنكة مميزة وخبرة واسعة وسمعة عالمية، تؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح الذي تستحقه دولتنا، فها نحن ندشن الخمسين الجديدة من عمر الدولة، مسلحين بإنجازات كبيرة وخبرات عديدة، وها هو سموه يكمل مسيرة من سبقه من قادة كبار مؤسسين وآباء وأشقاء، ونحن معه ومن خلفه نسير في نفس الطريق والنهج نبني على ما تحقق عبر مشوار نصف قرن من العمل والعطاء والتقدم ونضيف له».

الإمارات
محمد بن زايد
محمد بن زايد آل نهيان
الشيخ محمد بن زايد
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
الشارقة
آخر الأخبار
شرطة الشارقة تضبط عربياً دهس شخصاً وفر هارباً
الإمارات
شرطة الشارقة تضبط عربياً دهس شخصاً وفر هارباً
اليوم 09:56
أرشيفية
الإمارات
تنبيه مهم من الوطني للأرصاد
اليوم 09:38
الفريق الجراحي لفصل التوأم اليمني الملتصق بالرأس يعلن وفاة أحدهما
دنيا
الفريق الجراحي لفصل التوأم اليمني الملتصق بالرأس يعلن وفاة أحدهما
اليوم 09:25
أسعار النفط تصعد بفضل آمال اللقاح
الاقتصادي
النفط يرتفع مدعوماً بتفاؤل حول الطلب
اليوم 09:01
موضوعية
دنيا
الكلاب أداة تشخيص جديدة لكورونا
اليوم 08:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©