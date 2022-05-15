مالية الشارقة: محمد بن زايد شخصية قيادية عالمية

الشارقة (وام)

أكد الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة أنه بتولي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مقاليد الحكم في الدولة ستواصل الإمارات مسيرة الإنجازات الحضارية والتنمية الشاملة لبناء مستقبل مستدام للأجيال. وقال الشيخ محمد بن سعود القاسمي: إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بما يمتلكه من شخصية قيادية لافتة وتجربة غنية في العمل العام في مختلف المناصب التي تولاها وحنكة مميزة وخبرة واسعة وسمعة عالمية، تؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح الذي تستحقه دولتنا، فها نحن ندشن الخمسين الجديدة من عمر الدولة، مسلحين بإنجازات كبيرة وخبرات عديدة، وها هو سموه يكمل مسيرة من سبقه من قادة كبار مؤسسين وآباء وأشقاء، ونحن معه ومن خلفه نسير في نفس الطريق والنهج نبني على ما تحقق عبر مشوار نصف قرن من العمل والعطاء والتقدم ونضيف له».