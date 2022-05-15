أحمد الظاهري: محمد بن زايد زعيم وطني يتميز بالرؤية السديدة

أبوظبي (الاتحاد)

قال الشيخ أحمد بن محمد بن سلطان بن سرور الظاهري عضو المجلس الاستشاري لإمارة أبوظبي، إن راية دولة الإمارات العربية المتحدة ستبقى خفاقة شامخة، وستستمر في مسيرة الإنجازات على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، فسموه زعيم وطني يتميز بالحكمة والرؤية السديدة والمكانة الرفيعة إقليمياً ودولياً. وشدد على أن الوطن يستشرف مع سموه مرحلة مشرقة من العمل والعطاء، لتظل الإمارات أرض السعادة والإنجازات والرخاء، ومرتكزاً نوعياً للتطور والبناء.

وقال «إن دولة الإمارات ستواصل نشر رسالة التسامح والانفتاح والسلام والخير والعون لكل شعوب العالم، في ظل ما يحظى به سموه من تقدير إقليمي وعالمي كبير، لتمضي دولة الإمارات بقيادة سموه نحو مزيد من التقدم والازدهار، عزيزة كريمة بين الأمم والشعوب، ونبايع سموه على السمع والطاعة».