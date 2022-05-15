فهد الرئيسي: محمد بن زايد خير خلف لخير سلف

دبي (الاتحاد)

قال فهد أحمد الرئيسي المدير التنفيذي لورشة حكومة دبي بمناسبة انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً للدولة: «نبارك لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، حفظه الله، انتخابه رئيساً لدولة الإمارات، فهو خير خلف لخير سلف. سائلين المولى عز وجل أن يوفقه ويسدد خطاه في قيادة الدولة لحقبة تاريخية جديدة، ومواصلة مسيرة التقدم والنماء والتنمية والرخاء. ليستكمل سموه، حفظه الله، مسيرة ونهج المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراهما، في خدمة الوطن، لتبقى الإمارات منارة تقود شعبها نحو مستقبل أكثر ازدهاراً، والمحافظة على المكتسبات والبناء عليها، رفقة حكام دولة الإمارات، رعاهم الله، معاهدين سموه على الطاعة والولاء، وأن نكون جنداً أوفياء في مسيرة البناء، والمضي قدماً لتحقيق مزيد من التقدم والازدهار».