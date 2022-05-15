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عيسى البستكي: انتخاب محمد بن زايد مشهد وطني مؤثر
عيسى البستكي: انتخاب محمد بن زايد مشهد وطني مؤثر
16 مايو 2022 03:03

دبي (الاتحاد)

توجه الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي بالتهنئة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بثقة أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وشعب دولة الإمارات وانتخاب سموه رئيساً للدولة  في مشهد وطني مؤثر يعبر عن سلاسة انتقال السلطة واستقرارها ورسوخ القيم والمبادئ التي أرساها الوالد المؤسس المغفور له   الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب  الله ثراه»، وسار على نهجها المغفور له  الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «طيب الله ثراه»، وأن هذه الثقة الغالية تأتي تعبيراً عن التقدير العميق من أصحاب السمو الشيوخ حكام الإمارات تجاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
وأكد أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة،  حفظه الله، عمل دائماً على رعاية مصالح المواطنين والاستثمار في البشر وتعزيز القيم النبيلة ونشر السلام والتسامح.

عيسى البستكي
الإمارات
محمد بن زايد
محمد بن زايد آل نهيان
الشيخ محمد بن زايد
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
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