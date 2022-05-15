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محمد بن زايد يتلقى تعازي الأمير تشارلز ووزير الدفاع الأميركي
محمد بن زايد
16 مايو 2022 00:10

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، اتصالين هاتفيين من صاحب السمو الملكي الأمير تشارلز أمير ويلز ومعالي لويد أوستين وزير الدفاع في الولايات المتحدة الأميركية الصديقة، قدما خلالهما تعازيهما ومواساتهما إلى سموه ولشعب دولة الإمارات في وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «رحمه الله».
كما هنأ الأمير تشارلز ومعالي لويد أوستين، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بانتخابه رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة، معربين عن خالص تمنياتهما لسموه بالتوفيق خلال المرحلة المقبلة ولدولة الإمارات مزيداً من التقدم والرخاء تحت قيادته.
من جانبه، عبر سموه عن شكره وتقديره للأمير تشارلز ووزير الدفاع الأميركي لتعزيته وما عبرا عنه من مشاعر طيبة تجاه سموه ودولة الإمارات وشعبها.

المصدر: وام
محمد بن زايد
الأمير تشارلز
لويد أوستن
تهاني
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