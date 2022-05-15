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عبد الله الأحبابي: محمد بن زايد قائد استثنائي
عبد الله الأحبابي: محمد بن زايد قائد استثنائي
16 مايو 2022 03:03

أبوظبي (الاتحاد) 

 قال عبد الله علي مصلح الأحبابي: إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، قائد استثنائي ذو رؤية حكيمة تستشرف المستقبل، وتضع الوطن والمواطن نصب عينيها دائماً.
وأضاف أنه وعلى مدار سنوات، تمكن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، من تعزيز علاقات دولة الإمارات بالعديد من دول المنطقة والعالم، ما ساهم وسيساهم في تعزيز مسيرة الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة محلياً وإقليمياً وعالمياً. وأكد الأحبابي أن دولة الإمارات حققت مسيرة تنموية حافلة تكللت بالإنجازات على كافة المستويات على مدى خمسة عقود من الزمن، وقدمت للعالم نموذجاً رائداً في نهضة وتطور الدول، بفضل قادة أخلصوا وتفانوا وبذلوا من جهدهم وعطائهم ورعايتهم لمصالح البلاد والعباد ما تحقق بفضله استفادة كاملة من الإمكانات المتاحة.

عبد الله الأحبابي
الإمارات
محمد بن زايد
محمد بن زايد آل نهيان
الشيخ محمد بن زايد
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
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