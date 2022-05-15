الثلاثاء 17 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
سعيد بن محمد: محمد بن زايد قائد استثنائي وحكيم
سعيد بن محمد: محمد بن زايد قائد استثنائي وحكيم
16 مايو 2022 03:03

العين (وام)

أعرب الشيخ الدكتور سعيد بن محمد آل نهيان عن خالص تهانيه ومباركته لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان «حفظه الله»، بمناسبة انتخاب سموه بالإجماع رئيساً للدولة. 
وقال الشيخ الدكتور سعيد بن محمد آل نهيان: «إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قائد استثنائي وحكيم وهو خير خلف لخير سلف وكلنا ثقة وتفاؤل بتواصل مسيرة البناء والتطوير والازدهار خلال السنوات المقبلة من عمر الاتحاد رغم المصاب الجلل برحيل القائد الكبير، المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «طيب الله ثراه». وأضاف «أن انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان «حفظه الله» رئيساً للدولة بداية لحقبة تاريخية جديدة من المنجزات والمواقف التاريخية وصناعة المستقبل، واستمرار لنهج زايد وإعلاء لقيم الوحدة والاتحاد».

سعيد بن محمد
الإمارات
محمد بن زايد
محمد بن زايد آل نهيان
الشيخ محمد بن زايد
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
آخر الأخبار
شرطة الشارقة تضبط عربياً دهس شخصاً وفر هارباً
الإمارات
شرطة الشارقة تضبط عربياً دهس شخصاً وفر هارباً
اليوم 09:56
أرشيفية
الإمارات
تنبيه مهم من الوطني للأرصاد
اليوم 09:38
الفريق الجراحي لفصل التوأم اليمني الملتصق بالرأس يعلن وفاة أحدهما
دنيا
الفريق الجراحي لفصل التوأم اليمني الملتصق بالرأس يعلن وفاة أحدهما
اليوم 09:25
أسعار النفط تصعد بفضل آمال اللقاح
الاقتصادي
النفط يرتفع مدعوماً بتفاؤل حول الطلب
اليوم 09:01
موضوعية
دنيا
الكلاب أداة تشخيص جديدة لكورونا
اليوم 08:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©