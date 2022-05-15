حمد الغفلي: محمد بن زايد قائد السلم والسلام

عجمان (وام)

أكد حمد عبدالله بن غليطة الغفلي رئيس مكتب حاكم إمارة عجمان، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» الأب الحنون والعطوف على شعبه وقائد السلم والسلام، خير من يحمل راية الآباء المؤسسين، ونحن جميعاً من خلفه في دروب رفعة دولة الإمارات نحو مئوية رائدة وآفاق مستقبلية واعدة ومبشرة باستمرار الخير والنماء وجودة الحياة ورفاهية العيش والريادة بين الأمم والدول.

وقال: «نحن أبناء الإمارات محظوظون ونسعد بأن أنعم الله تعالى علينا بقيادة استثنائية ممثلة في صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان صاحب الدور الريادي والتاريخي في خدمة الوطن والذي عمل طيلة حياته من أجل تعزيز أسس الاتحاد وحمايته، ونعاهده على السمع والولاء والطاعة وبذل الغالي والنفيس لتحقيق ريادة الإمارات».