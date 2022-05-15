حمد المحياس: انتخاب محمد بن زايد مواصلة لمسيرة الإمارات

أبوظبي (الاتحاد)

قال حمد عبدالله المحياس الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للضمان الصحي - ضمان: «إن انتخاب المجلس الأعلى للاتحاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان «حفظه الله» رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة هو تأكيد على مواصلة المسير نحو ريادة ورفعة دولة الإمارات وفق الرؤية الطموحة والاستشرافية التي وضعها المغفور له الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وأكملها من بعده المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه.

وأضاف المحياس أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد قائد بالفطرة ومثال يحتذى به في مجال التسامح والدبلوماسية الدولية ويملك علاقات متميزة مع قادة العالم. وتابع المحياس: «صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خير خلف لخير سلف، ونعاهده على مواصلة الولاء والإخلاص لرفعة وطننا الغالي على قلوبنا، والاجتهاد في تحقيق مئوية الإمارات 2071».