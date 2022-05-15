الثلاثاء 17 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
سالم بن ركاض: انتخاب محمد بن زايد رئيساً للدولة يؤكد ثقة القيادة والشعب
سالم بن ركاض: انتخاب محمد بن زايد رئيساً للدولة يؤكد ثقة القيادة والشعب
16 مايو 2022 03:03

أبوظبي (الاتحاد)

أكد الشيخ الدكتور سالم محمد بن ركاض عضو المجلس الوطني الاتحادي سابقاً، أن الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» تواصل مسيرتها في مختلف المجالات والقطاعات والتفوق على الساحة الدولية اقتصادياً واجتماعياً وحضارياً.
وأضاف: إن انتخاب المجلس الأعلى للاتحاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً للدولة يؤكد ثقة القيادة والشعب برؤية وحكمة سموه وقيادته الاستثنائية على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي. وختم قائلاً: «نبايع سموه ونعاهده على السمع والطاعة ونسأل الله له التوفيق لإعلاء شأن وطننا الغالي.

الإمارات
محمد بن زايد
محمد بن زايد آل نهيان
الشيخ محمد بن زايد
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
سالم محمد بن ركاض
آخر الأخبار
شرطة الشارقة تضبط عربياً دهس شخصاً وفر هارباً
الإمارات
شرطة الشارقة تضبط عربياً دهس شخصاً وفر هارباً
اليوم 09:56
أرشيفية
الإمارات
تنبيه مهم من الوطني للأرصاد
اليوم 09:38
الفريق الجراحي لفصل التوأم اليمني الملتصق بالرأس يعلن وفاة أحدهما
دنيا
الفريق الجراحي لفصل التوأم اليمني الملتصق بالرأس يعلن وفاة أحدهما
اليوم 09:25
أسعار النفط تصعد بفضل آمال اللقاح
الاقتصادي
النفط يرتفع مدعوماً بتفاؤل حول الطلب
اليوم 09:01
موضوعية
دنيا
الكلاب أداة تشخيص جديدة لكورونا
اليوم 08:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©