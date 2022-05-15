سالم بن ركاض: انتخاب محمد بن زايد رئيساً للدولة يؤكد ثقة القيادة والشعب

أبوظبي (الاتحاد)

أكد الشيخ الدكتور سالم محمد بن ركاض عضو المجلس الوطني الاتحادي سابقاً، أن الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» تواصل مسيرتها في مختلف المجالات والقطاعات والتفوق على الساحة الدولية اقتصادياً واجتماعياً وحضارياً.

وأضاف: إن انتخاب المجلس الأعلى للاتحاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً للدولة يؤكد ثقة القيادة والشعب برؤية وحكمة سموه وقيادته الاستثنائية على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي. وختم قائلاً: «نبايع سموه ونعاهده على السمع والطاعة ونسأل الله له التوفيق لإعلاء شأن وطننا الغالي.