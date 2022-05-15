حمد الظاهري: محمد بن زايد خير خلف لخير سلف

أبوظبي (الاتحاد)

أكد حمد علي الظاهري وكيل دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، أن اختيار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً لدولة الإمارات من قبل المجلس الأعلى للاتحاد، هو الاختيار الحكيم، فسموه خير خلف لخير سلف، وخير امتداد لمسيرة العطاء والنمو والازدهار للدولة، ونحن نبايعه بقلوبنا وأرواحنا لاستكمال مسيرة المجد.

وأضاف: لقد أولى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اهتماماً ملموساً طوال الفترة الماضية بتطوير المجالات ومناحي الحياة كافة، فاهتم بالتعليم والأبحاث، والتطوير الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، والتنوع الثقافي والمجتمعي، وتوطيد العلاقات مع الآخرين، فكانت له بصمات لا تعد ولا تحصى من أجل أن تكون الإمارات في مصاف الدول العالمية، كما يمتلك سموه الحكمة والبصيرة النافذة والرؤية الثاقبة لقيادة دولتنا إلى المستقبل.