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محمد الحمادي: انتخاب محمد بن زايد رئيساً للدولة مرحلة جديدة من الريادة
محمد الحمادي: انتخاب محمد بن زايد رئيساً للدولة مرحلة جديدة من الريادة
16 مايو 2022 03:03

أبوظبي (الاتحاد)

 أكد محمد إبراهيم الحمادي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، أن انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان «حفظه الله» رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة خلفاً لفقيد الوطن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «طيب الله ثراه»، يُعد مرحلة جديدة من الريادة التي ستدعم نهج التمكين ومسيرة الإمارات الاستشرافية على خطى الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه».
وقال الحمادي: «صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قائد استثنائي يتمتع بشخصية حكيمة وقادرة على قراءة المستقبل، ما مكنه من قيادة الدولة خلال العقود الماضية نحو تحقيق إنجازات استراتيجية أسهمت في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الشاملة».

محمد الحمادي
الإمارات
محمد بن زايد
محمد بن زايد آل نهيان
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
الشيخ محمد بن زايد
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