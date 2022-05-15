علي الكعبي: الشيخ خليفة صاحب أيادٍ بيضاء

أبوظبي (الاتحاد)

قال معالي علي سالم الكعبي رئيس مجلس أمناء مؤسسة التنمية الأسرية في هذا الوقت العصيب الذي نعيشه في دولة الإمارات إثر رحيل القائد الاستثنائي وصاحب الأيادي البيضاء المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «رحمه الله» لا يسعني والكلمات تقف حائرة إلا أن أتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله».. «خير خلف لخير سلف» متمنياً من الله تعالى أن يوفقه في مهمته العظيمة، فهو امتداد لزايد الخير، وخليفة العطاء، كما أقدم خالص التعازي إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وإلى حكّام الإمارات «حفظهم الله»، ولعموم آل نهيان الكرام وشعب الإمارات والعالم أجمع في فقيد الوطن الكبير الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «غفر الله له وطيب ثراه».

وأضاف «لقد كان الشيخ خليفة بن زايد، «رحمه الله» على نهج الشيخ زايد بن سلطان «طيب الله ثراه» في إدارة شؤون الدولة، والاهتمام بأبنائه المواطنين وبكل من يعيش على أرض الإمارات، فقد تحققت للإمارات إنجازات يشهد لها العالم ويتحدث عنها التاريخ.

واختتم قائلاً «إننا حين نتحدث عن قائد استثنائي كالشيخ خليفة بن زايد «طيب الله ثراه»، فإننا نتحدث عن العطاء في أوجهه المتعددة، وعن البذل والإخلاص والوفاء والعمل الجاد لنصرة الإنسان ومساعدة المحتاج وغوث الملهوف، وسيظل خليفة بن زايد سيرة عطرة يتعلم منها الأجيال، ويستلهمون العبر والقيم والمبادئ التي أسست عليها هذه الدولة وترجمها القادة في سيرتهم ومسيرتهم الخيّرة».