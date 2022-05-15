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مريم الرميثي: إنجازات الشيخ خليفة يقف لها العالم تقديراً
مريم الرميثي: إنجازات الشيخ خليفة يقف لها العالم تقديراً
16 مايو 2022 03:01

أبوظبي (الاتحاد) 

قالت مريم محمد الرميثي مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية: «إن دولة الإمارات ودعت في مشهدٍ مهيبٍ ومؤلمٍ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان القائد الاستثنائي الملهم، الذي قاد الإمارات 18 عاماً بكل كفاءة واقتدار، استطاع خلالها أن يحقق الإنجازات التاريخية الكبرى التي وقف لها العالم تقديراً وإعجاباً واعتزازاً.
وأضافت: أن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «رحمه الله» عمل منذ توليه مقاليد الحكم كرئيس للدولة على وضع الاستراتيجيات وإطلاق المبادرات في المجالات السياسية والعسكرية الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي أثبتت نجاحها من خلال ما شهدته الدولة من نمو وازدهار أذهل العالم خلال فترة التمكين التي قادها الراحل الكبير بكفاءة واقتدار.
وأشارت إلى أن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان  أولى الاهتمام بالمواطن الإماراتي أهمية بالغة، سيراً على نهج وخطى المؤسس. 

الشيخ خليفة بن زايد
الإمارات
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
الشيخ خليفة
خليفة بن زايد آل نهيان
خليفة بن زايد
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