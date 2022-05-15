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حامد السويدي: الشيخ خليفة.. سيرة عطرة شاهدة على عطائه
حامد السويدي: الشيخ خليفة.. سيرة عطرة شاهدة على عطائه
16 مايو 2022 03:01

أبوظبي (الاتحاد)

قال الدكتور حامد بن محمد خليفة السويدي مؤسس ورئيس مؤسسة السويدي رئيس مجلس أمناء مؤسسة أبوظبي للفنون «أداس»: مع حدث رحيل المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، نتذكر عهداً مليئاً بالسير على خطى الوالد المؤسس،المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والثبات على نهج النمو والتطور، فقد فقدت دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم أجمع أباً وقائداً قضى حياته في رفعة الوطن والشعب وأسهم بسياسته الحكيمة وحنكته في تحقيق النمو والتقدم وإرساء الأمن والاستقرار لكثير من الدول العربية والإسلامية. أياديه البيضاء امتدت إلى العالم أجمع وستبقى أعماله الإنسانية وسيرته العطرة شاهدة على عطائه وخدمته لوطنه وشعبه».

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
الشيخ خليفة بن زايد
الإمارات
الشيخ خليفة
خليفة بن زايد آل نهيان
خليفة بن زايد
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