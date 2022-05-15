علي ناصر محمد: في وداع خليفة

ودعت الإمارات المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، وفقد شعب الإمارات رجل دولة أسهم إلى جانب والده المؤسس الأول للدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في كل مراحل بنائها حتى جعل منها دولة عصرية.

تعرفت إلى الشيخ خليفة بن زايد في يونيو عام 1970م في طرابلس أثناء احتفالات الشعب الليبي بجلاء القوات البريطانية والأميركية والإيطالية عن الأرض الليبية وقد شارك ولي العهد حينها نيابة عن والده الشيخ زايد بن سلطان، والذي كان حينها حاكماً لأبوظبي قبل قيام الدولة عام 1971م، كما شارك في هذه الاحتفالات عدد من الزعماء العرب وفي مقدمتهم الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر.

في أول لقاء لي مع الزعيم الخالد عبدالناصر، وكان ذلك في طرابلس، حدثني عن حرب 1967م وعن موقف الدول العربية من هذه الحرب سياسياً وعسكرياً ومالياً وأشاد بشكل خاص في هذا اللقاء بالشيخ زايد بن سلطان حاكم إمارة أبوظبي الذي جاء إلى مصر في زيارة تضامنية وودية لمؤازرة الشعب المصري في معركته ضد الكيان الإسرائيلي، وقال لي: إن الشيخ زايد حمل معه مبلغ 5 ملايين دولار نقداً سُلّمت للسيد أنور السادات رئيس مجلس الأمة آنذاك كدعم لمصر بعد الحرب، وأشار الرئيس جمال عبد الناصر بأن هذا الرجل الكريم والحكيم، مع أن بلاده كانت وقتها تحت الحماية البريطانية، ومع ذلك قدم لمصر ما لم يقدمه زعيم آخر في وقت كانت في أمس الحاجة لذلك لمحو آثار العدوان، وأشاد بموقفه التضامني والقومي والإنساني. وقد استمر الشيخ زايد في دعم مصر بعد أن أصبحت الإمارات دولة مستقلة في شتى المجالات، وسُميت مدينة الشيخ زايد باسمه اعترافاً بما قدمه لها من دعم، وهو دعمٌ شمل العديد من البلدان العربية، ومنها بلادنا اليمن شمالاً وجنوباً ومن بينها إعادة بناء سد مأرب.

ومنذ ذلك التاريخ لم تنقطع علاقتي مع الشيخ خليفة في كل زياراتي للدولة عندما كنت رئيساً للوزراء ورئيساً للدولة وحتى بعد مغادرتي للسلطة في عدن وخروجي من صنعاء عام 1990م. وكنت ألتقي به باستمرار بعد استلامه رئاسة الدولة، فهو امتداد لحكيم العرب وظل يحظى باحترام المسؤولين والمواطنين وكان بمثابة الأب للجميع إلى أن انتقل إلى الرفيق الأعلى، رحمه الله.

وبوفاته خسرت دولة الإمارات والشعب الإماراتي أحد قادتها الأبرار والأخيار الذي حافظ على مسيرة والده الوطنية والقومية.

خالص عزائنا لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وجميع إخوانه ولأسرة الفقيد ولشعب الإمارات في هذا المصاب الجلل.

إنا لله وإنا إليه راجعون

* الرئيس اليمني الأسبق