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فيديو.. محمد بن زايد.. رمز السلام وفارس الإنسانية
فيديو.. محمد بن زايد.. رمز السلام وفارس الإنسانية
15 مايو 2022 20:26

الاتحاد - أبوظبي

جسد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، قيم السلام والتسامح بالقول والفعل حتى أصبحت دولة الإمارات منارة تشع بالسلام، وقبلة للباحثين عن السلم والأمن.
ورعى سموه اللقاء التاريخي الذي جمع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، واحتضنته أبوظبي، وكان من نتائجه صدور وثيقة الأخوّة الإنسانية التي اعتمدتها الأمم المتحدة يوماً عالمياً للإنسانية.

ويعتبر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، مرسخاً لوسطية الإسلام دون إفراط أو تفريط، إذ كانت جموع العلماء من كافة أقطار الأرض من أصحاب الديانات السماوية تلتقي  في الإمارات لتدحض مزاعم الفكر المتطرف، وتواجهه بالفكر والنقد وبيان صحيح الشرع الحنيف في كل  المسائل، حيث يضم مجلس حكماء المسلمين ومنتدى أبوظبي للسلم خيرة علماء الأمة الإسلامية الذين قاموا بدورهم في تبيين صحة المعتقد.

الإمارات
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