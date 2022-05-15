فيديو.. محمد بن زايد.. ربان المعادلة الصعبة

بايعت الإمارات، يوم السبت، الموافق 14 مايو 2022، رسمياً وشعبياً صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، "حفظه الله"، رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة، وقائداً لمسيرتها وسط إيمان عميق بقدرة سموه على حمل الراية ومواصلة مسيرة العزة والتنمية والبناء المجيدة.
وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" قائد تاريخي من طراز رفيع، صنع الفارق على المستوى المحلي، وسطر إنجازات يشار إليها بالبنان على مستوى تعزيز السلم والأمن في المنطقة والعالم، ونشر مفاهيم التسامح والتعايش السلمي بين الأديان والمجتمعات، ورائد من رواد العمل الإنساني والخيري على مستوى العالم.