الطقس المتوقع في الإمارات غداً

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام، مع ارتفاع في درجات الحرارة يكون ملحوظاً على بعض المناطق، ورطباً ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

الرياح شمالية غربية - شمالية شرقية/ 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س. الخليج العربي خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:31 والمد الثاني عند الساعة 01:08 والجزر الأول عند الساعة 18:49 الجزر الثاني عند 08:03. بحر عمان خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:17 والمد الثاني عند الساعة 21:18 والجزر الأول عند الساعة 15:52 والجزر الثاني عند الساعة 04:00.