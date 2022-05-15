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خسوف كلي للقمر الليلة المقبلة
خسوف كلي للقمر الليلة المقبلة
15 مايو 2022 17:32

يشهد العالم ليلة 16 مايو الحالي ،الأحد - الاثنين، خسوفاً كلياً للقمر ولا يشاهد من شرق العالم العربي لغروب القمر قبل بداية الخسوف الملاحظ. وقال المهندس محمد شوكت عودة مدير مركز الفلك الدولي "بالنسبة للدول العربية تشاهد بدايته من شرق أفريقيا مثل مصر والسودان ويشاهد كاملا من غرب أفريقيا وتحديدا في الجزائر والمغرب".
 وأوضح أن بداية دخول القمر في منطقة شبه الظل ستكون عند الساعة 01:32 بتوقيت غرينتش وبداية ملاحظة تغير على لمعان القمر في نحو الساعة 02:20 - غرينتش - أما بداية الجزئي فستكون الساعة 02:28 بتوقيت غرينتش أما بداية الكلي فستكون الساعة 03:29 - غرينتش - والذروة في الساعة 04:12 - غرينتش - اما نهاية الكلي فستكون الساعة 04:54 - غرينتش - ونهاية الجزئي: الساعة 05:56 - غرينتش - ونهاية شبه الظل فستكون في الساعة 06:51 - غرينتش - وموعد غروب القمر سيكون مع شروق الشمس تقريبا. وأكد مدير مركز الفلك الدولي أن الخسوف غير مشاهد من دول الخليج واليمن والعراق وبلاد الشام مع وجود إمكانية لملاحظة تغير طفيف على لمعان القمر من غرب السعودية وغرب بلاد الشام وذلك قبل غروب القمر بدقائق وعندها سيكون القمر قريباً من الأفق الغربي ويلزم الرصد من مكان أفقه الغربي.

المصدر: وام
خسوف القمر
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