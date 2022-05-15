الثلاثاء 17 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
«مؤسسة خليفة الإنسانية»: محمد بن زايد يمتلك حكمة وحنكة ورؤية ثاقبة
«مؤسسة خليفة الإنسانية»: محمد بن زايد يمتلك حكمة وحنكة ورؤية ثاقبة
15 مايو 2022 15:25

 باركت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية للإمارات وشعبها بتولي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» مقاليد الحكم في هذه المرحلة الحسّاسة التي تمرّ بها المنطقة والعالم.
 وقال سعادة محمد حاجي الخوري المدير العام لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يمتلك حكمة وحنكة ورؤية ثاقبة.
 وأضاف أن نهج الخير والعطاء الإنساني مستمر في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وسنسعى جاهدين بكل ما نملك من قوة لترسيخ دور الدولة كعاصمة إقليمية وعالمية للعمل الإنساني، وخدمة البشرية، وتعزيز قيم العطاء وثقافة الخير في المجتمع.

المصدر: وام
محمد بن زايد
مؤسسة خليفة الإنسانية
آخر الأخبار
شرطة الشارقة تضبط عربياً دهس شخصاً وفر هارباً
الإمارات
شرطة الشارقة تضبط عربياً دهس شخصاً وفر هارباً
اليوم 09:56
أرشيفية
الإمارات
تنبيه مهم من الوطني للأرصاد
اليوم 09:38
الفريق الجراحي لفصل التوأم اليمني الملتصق بالرأس يعلن وفاة أحدهما
دنيا
الفريق الجراحي لفصل التوأم اليمني الملتصق بالرأس يعلن وفاة أحدهما
اليوم 09:25
أسعار النفط تصعد بفضل آمال اللقاح
الاقتصادي
النفط يرتفع مدعوماً بتفاؤل حول الطلب
اليوم 09:01
موضوعية
دنيا
الكلاب أداة تشخيص جديدة لكورونا
اليوم 08:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©