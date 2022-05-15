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وكيل دائرة القضاء: ‎محمد بن زايد يقود مرحلة جديدة من النمو والازدهار
وكيل دائرة القضاء: ‎محمد بن زايد يقود مرحلة جديدة من النمو والازدهار
15 مايو 2022 15:01

 قال سعادة المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي: "نبارك لدولة الإمارات قيادة وشعباً، انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "حفظه الله" رئيسا للدولة، لتنطلق مرحلة جديدة من النمو والازدهار في ظل قيادة حكيمة انتهجت مفهوم الريادة والتميز طوال تاريخها الحافل بالإنجازات والمبادرات التي رسخت المكانة الرائدة لدولتنا إقليمياً وعالمياً".

وأضاف العبري"تنطلق دولتنا اليوم إلى مئويتها لتستكمل مسيرة الاتحاد المباركة، سيرا على نهج الآباء المؤسسين، وما رسخه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وما حققه المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله"، خلال مراحل التأسيس والتمكين، ليظهر جليا حجم الإنجاز المحقق والنقلة النوعية في جميع المجالات لتبقى دولة الإمارات دائما في المقدمة " .

واختتم بالقول: "نبارك لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ونعاهده على الولاء والطاعة بصدق وإخلاص، داعين الله أن يوفقه ويسدد خطاه نحو كل ما يحقق الخير والرفعة لدولتنا وشعبها " .

المصدر: وام
الإمارات
دائرة القضاء
محمد بن زايد
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