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مغير الخييلي: محمد بن زايد الحارس الأمين لمكتسبات الدولة
مغير الخييلي: محمد بن زايد الحارس الأمين لمكتسبات الدولة
15 مايو 2022 14:55

عبر معالي الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي عن اعتزازه بانتخاب المجلس الأعلى للاتحاد بالإجماع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان «حفظه الله» رئيساً للدولة، مؤكداً أنه اختيار يمنحنا المزيد من الأمل والتفاؤل في مواصلة مواجهة التحديات وتعزيز قوة الدولة، فسموه له مكانته العظيمة بين شعبه، وهو الحارس الأمين لمكتسبات الدولة، ولعب سموه دوراً مؤثراً وفاعلا على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، واضعاً مكانة الإمارات فوق كل اعتبار. وقال معاليه: «إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان كان دائماً في كنف المغفور له الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان»طيب الله ثراه«فأخذ من ينابيع حكمته كل معاني القيم النبيلة والمقومات الحقيقية للنهوض بالدولة، وكان سموه أخاً وعضيداً للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان»رحمه الله«، وشريكاً له في صناعة حاضر ومستقبل الوطن والمواطن، فكان بحق حاملا للأمانة العظيمة لخدمة شعبه». وأضاف معالي الخييلي: «إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة»حفظه الله«هو صاحب الروح المعطاءة المتوارثة وهو خير خلف لخير سلف على شعب الإمارات وكل مواطن ومقيم في وطننا الحبيب، وتولي سموه لقيادتنا سيجعلنا نواصل حلمنا وطموحاتنا في رفعة وشموخ وطننا الغالي، ونحن نعاهد سموه على بذل أقصى جهودنا من أجل أن نستكمل معه مسيرة البناء والتنمية والازدهار».

المصدر: وام
مغير الخييلي
محمد بن زايد
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