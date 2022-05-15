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الإمارات
طارق لوتاه: الإمارات تواصل مسيرة العطاء والنهضة والتمكين
طارق لوتاه
15 مايو 2022 13:54

قال سعادة طارق هلال لوتاه، وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي إن انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان «حفظه الله» رئيساً للدولة هو امتداد لمسيرة العطاء والنهضة والتمكين، وإرساء لمبادئ الأمن والأمان والاستقرار والتنمية المستدامة، التي لطالما تمتعت بها الإمارات وشعبها والمقيمون على أرضها الطيبة. وأضاف لوتاه «اليوم تُرسم ملامح مرحلة جديدة نحو مستقبل مشرق ومزدهر، بذات الفكر الحكيم والرؤى السديدة والتوجيهات الرشيدة لتعزيز مكانة مميزة استثنائية للوطن عربياً وإقليمياً وعالمياً، ونحو مئوية تحدها الإنجازات والنجاحات الرائدة». وأشار سعادته إلى أن دولة الإمارات تعيش اليوم لحظة فارقة في تاريخها المشرف والمليء بالإنجازات والتميز، حيث كلنا ثقة بأن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان سيقود أبناء شعبه بذات الروح والأسس التي رسخها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، والمغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «رحمه الله»، فهو خير خلف لخير سلف، ولطالما كان خير سند لشعبه والأمتين العربية والإسلامية.

المصدر: وام
طارق لوتاه
الإمارات
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