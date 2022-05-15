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أحمد بالهول الفلاسي : محمد بن زايد قائد فذ تدشن دولتنا برئاسته مرحلة جديدة من التقدم
أحمد بالهول الفلاسي
15 مايو 2022 13:49

بارك معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادةً وشعباً انتخاب المجلس الأعلى للاتحاد بالإجماع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة فهو خير خلف لخير سلف.
 وقال معاليه: نبايع سموه ونعاهده على الولاء والوفاء والعمل والتفاني تحت قيادته الحكيمة لما فيه رفعة لوطننا الغالي. وأضاف معاليه أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله" قائد فذ ساهمت جهوده وإنجازاته خلال مسيرته في المناصب التي تقلدها سموه على مدى العقود الماضية في رفع اسم دولة الإمارات عالياً بين الأمم وكان أحد أركان نهضة بلادنا الحبيبة في مختلف المجالات، واليوم تحت رئاسة سموه لدولة الإمارات خلفاً للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، تدشن دولتنا الغالية مرحلة جديدة من التقدم والازدهار.

المصدر: وام
أحمد بالهول الفلاسي
محمد بن زايد
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