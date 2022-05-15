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النائب العام لإمارة أبوظبي: نبارك انتخاب محمد بن زايد رئيساً للدولة لتتوالى إنجازات دولتنا
النائب العام لإمارة أبوظبي: نبارك انتخاب محمد بن زايد رئيساً للدولة لتتوالى إنجازات دولتنا
15 مايو 2022 12:50

بارك ‎سعادة المستشار علي محمد البلوشي ‎النائب العام لإمارة أبوظبي لدولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها، انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حفظه الله رئيساً للدولة، خلفاً للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله، ليستكمل مسيرة الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" ولتتوالي نجاحات وإنجازات دولتنا الغالية.

وأضاف سعادته: بهذه المناسبة نعبر عن كامل ثقتنا بأن يبقى وطننا الغالي بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" كما أراده الشيخ زايد والمؤسسون، وأن يكون سموه دوما حاميًا أميناً للاتحاد ومكتسباته على جميع المستويات، داعين الله عز وجل أن يوفقه ويحفظه ويسدد خطاه في خدمة وطنه وشعب الإمارات الكريم . 

المصدر: وام
إمارة أبوظبي
النائب العام
محمد بن زايد
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