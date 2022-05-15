ثاني الزيودي: محمد بن زايد خير خلف لخير سلف

تقدم معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية بأسمى آيات التبريكات إلى دولة الإمارات قيادةً وحكومةً وشعباً بمناسبة انتخاب المجلس الأعلى للاتحاد بالإجماع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حفظه الله رئيساً للدولة. وقال معاليه إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» خير خلف لخير سلف، وقائد ملهم ومعلم حكيم ساهم خلال السنوات والعقود الماضية في رسم مسيرة دولة الإمارات وبناء نهضتها من خلال رؤيته الاستشراقية وجهوده الفذة التي بذلها لوطنه ولشعبه، وبتوليه رئاسة الدولة اليوم تواصل دولة الإمارات مسيرتها نحو آفاق جديدة من الريادة والتقدم والازدهار. وأضاف: «نبارك لشعب دولة الإمارات الكريم والمقيمين على أرضها ولأنفسنا هذا القائد الفذ، ونبايع سموه على الولاء والطاعة ونلتف حوله وخلف قيادته ونعاهده على العمل والإخلاص والتفاني من أجل رفعة دولة الإمارات والحفاظ على مكتسباتها ومواصلة نموها ونهضتها نحو آفاق جديدة تحت قيادة سموه».