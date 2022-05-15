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خولة السويدي: صفحة جديدة مشرقة في تاريخ دولتنا
خولة السويدي: مركز فاطمة بنت مبارك يرسخ دعم الدولة للمرأة في جميع القطاعات
15 مايو 2022 12:22

رفعت سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي حرم سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني رئيسة " خولة للفن والثقافة " أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "حفظه الله" رئيساً لدولة الإمارات خلفاً لفقيد الوطن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان " رحمه الله ".

وقالت سموها: " إننا إذ نبارك لصاحب السمو رئيس الدولة ثقة أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد فإن جميع أبناء الوطن ينظرون بعين الفخر والإعتزاز والثقة بصفحة جديدة مشرقة في تاريخ دولتنا ومستقبل ملؤه العطاءات الجليلة والإنجازات العظيمة، مستقبل تواصل فيه دولة الإمارات مسيرة التقدم والريادة فصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خير خلف لخير سلف استمد من القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه" أسمى قيم العطاء والوفاء للوطن فهو قائد استثنائي قادر برؤيته النيرة وإرادته القوية على قيادة دولة الإمارات لتحقيق المزيد من الإنجازات".

المصدر: وام
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