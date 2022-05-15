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الإمارات
علي الشامسي: محمد بن زايد قائد مسيرة الانطلاق نحو مئوية رائدة
علي الشامسي
15 مايو 2022 12:00

أكد معالي علي محمد الشامسي رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "حفظه الله" رئيساً للدولة يعكس مدى الإيمان الراسخ لدى أبناء الإمارات في قدرة سموه على قيادة مسيرة الازهار والانطلاق نحو مئوية رائدة وآفاق مستقبلية واعدة ومبشرة باستمرار الخير والنماء وجودة الحياة ورفاهية العيش والريادة بين الأمم والدول على حد سواء.

وقال معاليه: " بهذه المناسبة، نعاهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" على الولاء والطاعة لسموه رئيساً لدولة الإمارات في مرحلة تاريخية هامة تتطلب حكمة ورؤية استشرافية مستنيرة يملك سموه ناصيتها بقوة واقتدار، ونبارك لشعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية هذا الاختيار الذي وافق أهله، ونجدد العهد لسموه ببذل الغالي والنفيس لتحقيق ريادة الإمارات في أن تكون واحة للعيش والأمن والاستقرار والتقدم والرخاء". 

المصدر: وام
علي الشامسي
الإمارات
محمد بن زايد
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