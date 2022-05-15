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عبد الله بن طوق: محمد بن زايد يسطر تاريخاً جديداً في مسيرة النهضة والازدهار
عبد الله بن طوق: محمد بن زايد يسطر تاريخاً جديداً في مسيرة النهضة والازدهار
15 مايو 2022 11:54

رفع معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أسمى آيات التبريكات لانتخاب سموه رئيساً للدولة، خلفاً للمغفور له فقيد الوطن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، خير خلف لخير سلف. وأضاف أن تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئاسة الدولة، يسطر تاريخاً جديداً في مسيرة النهضة والتقدم والازدهار تواصلها الدولة تحت قيادة قائد استثنائي.. قائد الفكر والقيم والمبادئ.. قائد مسيرة المستقبل. وقال معاليه : نبايعك سيدي صاحب السمو على الولاء والطاعة، ونسأل الله تعالى أن يحفظك ويوفقك ويُسدد خطاك.

المصدر: وام
عبد الله المري
محمد بن زايد
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