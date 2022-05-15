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أحمد بن حميد النعيمي يبارك لـ " محمد بن زايد " انتخابه رئيساً للدولة
أحمد بن حميد النعيمي يبارك لـ " محمد بن زايد " انتخابه رئيساً للدولة
15 مايو 2022 07:59

بارك الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية لـ "صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان " حفظه الله " انتخابه رئيساً للدولة ليواصل مسيرة الخير والنماء لوطننا العزيز.

وأكد الشيخ أحمد بن حميد النعيمي في كلمة له ثقته بأن سموه سيواصل المسيرة التاريخية الملهمة لمؤسس الدولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان " رحمهما الله " التي صنعت أجيالاً وأجيالاً ولا يزال سراج تأثيرهما يتواصل.

وقال : " كلنا يقين بأن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حفظه الله سيقود وطننا إلى مزيد من الرفعة والتقدم لتظل دولة الإمارات نموذجا يحتذى ومركزاً رائداً في مختلف المجالات".

المصدر: وام
الإمارات
محمد بن زايد
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