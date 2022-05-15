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وكيل «الدفاع»: الإمارات بقيادة محمد بن زايد ستواصل طريقها نحو المستقبل
وكيل «الدفاع»: الإمارات بقيادة محمد بن زايد ستواصل طريقها نحو المستقبل
15 مايو 2022 04:08

أبوظبي (وام)

 أكد مطر سالم الظاهري، وكيل وزارة الدفاع، أن فقيد الوطن، المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، كان قائداً محباً لوطنه وشعبه، سار على خطى الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والآباء المؤسسين، رحمهم الله. وقال: «سيبقى الشيخ خليفة بن زايد رمزاً لحب الوطن والوفاء». وقال الظاهري في كلمة له: «اليوم نبايع سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، رئيساً وقائداً».. مشيداً بما يحظى به سموه من مكانة دولية مرموقة نالها عن جدارة لما يملكه من رؤية إنسانية عميقة، وتوجهات سياسية واجتماعية واقتصادية أثبتت فاعليتها وأثرها الكبير محلياً وإقليمياً ودولياً.. وأضاف «كلنا ثقة بأن الإمارات ستواصل طريقها نحو المستقبل بقيادة سموه».

مطر سالم الظاهري
الإمارات
محمد بن زايد
محمد بن زايد آل نهيان
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