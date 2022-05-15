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قائد العمليات المشتركة: نبايع محمد بن زايد رئيساً وقائداً
قائد العمليات المشتركة: نبايع محمد بن زايد رئيساً وقائداً
15 مايو 2022 04:08

أبوظبي (وام)

أكد اللواء الركن صالح محمد بن مجرن العامري، قائد العمليات المشتركة، أن إسهامات المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، ستظل علامات في تاريخ دولة الإمارات، وستبقى ذاكرة محفورة في القلوب. وقال قائد العمليات المشتركة في كلمة له: «بعد 56 عاماً من العطاء شارك فيها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مرحلة التأسيس ومن ثم قيادة مرحلة التمكين، رحل الشيخ خليفة وقد أدى الأمانة، فجزاه الله عنا خير الجزاء، وتغمده بواسع رحمته، وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون». وأضاف: «اليوم نبايع سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيساً وقائداً، وفقه الله وسدد على طريق الخير خطاه».

الإمارات
محمد بن زايد
محمد بن زايد آل نهيان
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