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قائد القوات البرية: محمد بن زايد خير خلف لخير سلف
قائد القوات البرية: محمد بن زايد خير خلف لخير سلف
15 مايو 2022 04:08

أبوظبي (وام)

بارك اللواء الركن سعيد راشد الشحي، قائد القوات البرية، لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، انتخابه رئيساً للدولة. وقال: «لقد شهد سموّه بدايات الاتحاد، ونشأ في مدرسة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس دولة الإمارات، ورافق المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في كافة المحطات التي مر بها الوطن على مدى السنوات الماضية، ليكون خير خلف لخير سلف». وأشار إلى أن المغفور له الشيخ خليفة سيظل باقياً في ذاكرة وقلوب شعب الإمارات، لأنهم عرفوا فيه الإنسان العطوف قبل القائد السياسي، ولأن إنجازاته وعطاءاته الكثيرة ستظل محفورة في أذهان الجميع.. وقال إن الراحل الكبير الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان نموذج متفرد في نهج الحكم والقيادة، وعطاء سخي في بناء الوطن والمواطن، ونهر متدفق بالخير في خدمة الإنسانية جمعاء، وحياة حافلة بالعمل المخلص الدؤوب، كرس كل لحظة فيها من أجل بناء تقدم الوطن وازدهاره وتوفير الحياة الكريمة الرغدة للمواطنين. رحمه الله، وأسكنه فسيح جناته، وألهمنا جميعاً الصبر والسلوان.

محمد بن زايد
محمد بن زايد آل نهيان
الإمارات
سعيد راشد الشحي
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