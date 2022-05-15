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قائد القوات الجوية والدفاع الجوي: محمد بن زايد قائد تاريخي من طراز رفيع
قائد القوات الجوية والدفاع الجوي: محمد بن زايد قائد تاريخي من طراز رفيع
15 مايو 2022 04:08

أبوظبي (الاتحاد) 

بارك اللواء الركن طيار إبراهيم ناصر محمد العلوي، قائد القوات الجوية والدفاع الجوي، لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، انتخابه رئيساً لدولة الإمارات. وقال «نعاهد سموه على السمع والطاعة، فهو قائد تاريخي من طراز رفيع، صنع الفارق على المستوى المحلي، وسطر إنجازات يشار إليها بالبنان على مستوى تعزيز السلم والأمن في المنطقة والعالم، ونشر مفاهيم التسامح والتعايش السلمي بين الأديان والمجتمعات، ورائد من رواد العمل الإنساني والخيري على مستوى العالم». وأشار إلى أن المغفور له الشيخ خليفة ستظل روحه حية وخالدة في ذاكرة ووجدان الوطن والمواطنين وقلوب ونفوس الأمة العربية والإسلامية بعد حياة مشهودة حافلة بالبذل والعطاء، نذر خلالها نفسه وكرس كل جهده وعمل بتفانٍ وإخلاص لخدمة وطنه وشعبه وأمته العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء، ونقش سيرته في التاريخ كنموذج للقيادات الملهمة الحكيمة التي تجمعت وتوحدت القلوب حولها، وأجمعت على مبادلته الحب والوفاء والولاء المطلق.

محمد بن زايد
محمد بن زايد آل نهيان
الإمارات
إبراهيم ناصر محمد العلوي
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