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رئيس الأمن السيبراني: محمد بن زايد قائد ملهم
رئيس الأمن السيبراني: محمد بن زايد قائد ملهم
15 مايو 2022 04:08

أبوظبي (وام) 

أكد الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني أن الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» تواصل مسيرة الإنجازات الحضارية والتنمية الشاملة لبناء مستقبل مستدام للأجيال المقبلة بما يعزز مكانة الإمارات الرائدة عالمياً. وقال سعادته، إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قائد استثنائي وصاحب فكر ورؤى ملهمة ويحظى بتقدير واحترام دول العالم أجمع فسموه امتداد للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» في مواصلة مسيرة الخير والعطاء والإنجازات والريادة العالمية.
وأضاف: «إننا نبايع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، حفظه الله، رئيساً للدولة بمزيد من المحبة والفخر والاعتزاز بقائد فذ رافق المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، خلال مسيرة التمكين والإنجازات التي شهدتها الإمارات في مختلف المجالات والقطاعات ويشار إليها بالبنان على مستوى العالم. وقال: «إنه بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن موظفي مجلس الأمن السيبراني، نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى شعب الإمارات الكريم بهذه المناسبة الوطنية».

الإمارات
محمد بن زايد
محمد بن زايد آل نهيان
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
الأمن السيبراني
محمد حمد الكويتي
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