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عبدالله بن سالم القاسمي: محمد بن زايد الأب والقائد
عبدالله بن سالم القاسمي: محمد بن زايد الأب والقائد
15 مايو 2022 04:11

الشارقة (وام)

أكد سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة أن انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة بإجماع أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، يؤكد دور سموه الريادي والتاريخي في خدمة الوطن والإخلاص، الذي عمل به سموه طوال حياته من أجل تعزيز أسس الاتحاد وحمايته.
 وقال سموه: «كان ولا زال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الأب والقائد الحريص على كافة شؤون الدولة وشعب الإمارات بمتابعته وكرمه ومواقفه النبيلة، والتي تعكس ما تعلمه من الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه».  وأضاف سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي: «نبارك لصاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله»، ونسأل الله له التوفيق والتيسير في مواصلة ما تحقق للدولة من خير وتقدّم».

عبدالله بن سالم القاسمي
محمد بن زايد
محمد بن زايد آل نهيان
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
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