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عمار النعيمي : محمد بن زايد يدعم أركان نهضتنا ويعزز مكانتنا بين الكبار
عمار النعيمي : محمد بن زايد يدعم أركان نهضتنا ويعزز مكانتنا بين الكبار
15 مايو 2022 04:11

عجمان (وام)

 قال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان إن انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، «حفظه الله»، رئيساً للدولة من قبل إخوانه أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، يؤكد حرصنا على نهج الآباء المؤسسين واعتزازنا، وفخرنا بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وما نحفظه له من تقدير عميق، وما نشهد له من مواقف وطنية خالدة وأدوار مميزة ظل يقوم بها على مر السنوات من أجل الوطن والمواطن. 
وأكد سموه أن انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً للدولة يرسخ إنجازات مسيرتنا التنموية، ويدعم أركان نهضتنا الرائدة، ويعزز مكانتنا بين الكبار لاسيما في عام الخمسين، حيث نتطلع لنكون الأفضل عالمياً، مستندين على إرث آبائنا المؤسسين، وقيادتنا التي تصنع الإنجازات. 

عمار النعيمي
الإمارات
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الشيخ محمد بن زايد
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