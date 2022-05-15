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ولي عهد الفجيرة: محمد بن زايد خير خلف لخير سلف
ولي عهد الفجيرة: محمد بن زايد خير خلف لخير سلف
15 مايو 2022 04:11

الفجيرة (وام)

هنأ سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة دولة الإمارات وشعبها الوفي بانتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان «حفظه الله» رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة. 
وقال سمو ولي عهد الفجيرة: «إنه ليحدونا الأمل وتغمرنا الثقة بأن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خير خلف لخير سلف، وسيقود مسيرة الإمارات واتحادها المتين نحو أحلامه الكبيرة». وأضاف: «سيستمر تميز مسيرة الاتحاد بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وستثمر الرؤى والأحلام التي رسمها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «رحمه الله»، والتي امتدت من فكر الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وستدخل الإمارات في رحلة متجددة من الريادة والتمكين تحت قيادة سموه ورؤيته الحكيمة لخير وطننا الغالي على أرضه وخارج حدوده». واختتم بالقول: «سر بنا يا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في طريق المستقبل الذي نراه حقيقةً تحت ظلك الممتد ويدك البيضاء وقلبك الحاني، ونعاهدك على العمل معك في كل ما يخدم دولتنا الأبية».

الإمارات
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