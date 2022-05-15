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ولي عهد أم القيوين: الإمارات بقيادة محمد بن زايد نحو مستقبل مشرق ومزدهر
ولي عهد أم القيوين: الإمارات بقيادة محمد بن زايد نحو مستقبل مشرق ومزدهر
15 مايو 2022 04:11

أم القيوين (وام)

أكد سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، أن انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان «حفظه الله» رئيساً للدولة يعبر عن التقدير الذي يكنه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات لسموه، وما قدمه ولايزال لوطنه وشعبه من رعاية واهتمام ومحبة. وقال سموه في كلمة له: «نبايع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، ونثق برؤاه المتفردة وتوجيهاته السديدة التي ستقود دولة الإمارات إلى مستقبل مشرق ومزدهر». وبارك سمو ولي عهد أم القيوين لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله».. داعياً المولى، عز وجل، أن يحفظ سموه، وأن يوفقه لمواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء بحكمته على النهج الذي يعزز دعائم نهضة دولة الإمارات ومكتسباتها، ويحقق طموحات شعبه الكريم.

راشد بن سعود
محمد بن زايد
محمد بن زايد آل نهيان
الشيخ محمد بن زايد
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
الإمارات
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