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ولي عهد رأس الخيمة: الإمارات بقيادة محمد بن زايد تمضي قدماً نحو التنمية والازدهار
ولي عهد رأس الخيمة: الإمارات بقيادة محمد بن زايد تمضي قدماً نحو التنمية والازدهار
15 مايو 2022 04:10

رأس الخيمة (وام)

أكد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة أن دولة الإمارات تمضي قدماً نحو مرحلة جديدة ومتفردة من التنمية والازدهار والتقدم تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله». وقال سموه: «نبايع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، ونعاهده على الولاء والإخلاص، فسموه قائد فذ يؤدي دوراً تاريخياً في سبيل خدمة الوطن ورعاية أبنائه، ومسيرة سموه الحافلة بالعطاء لوطنه وشعبه تتواصل من أجل تعزيز أركان الاتحاد وتحقيق الريادة العالمية للدولة».  وأضاف سموه: «نبارك لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، ونسأل المولى، عز وجل، التوفيق لسموه في مواصلة ما حققته الدولة من إنجازات عالمية بارزة وتنمية وتقدم على الصعد كافة».

رأس الخيمة
الإمارات
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الشيخ محمد بن زايد
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
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