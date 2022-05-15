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سرور بن محمد: محمد بن زايد خير خلف لخير سلف
سرور بن محمد: محمد بن زايد خير خلف لخير سلف
15 مايو 2022 04:10

أبوظبي (وام)

أعرب سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان عن خالص تهانيه ومباركته لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، بمناسبة انتخاب سموه بالإجماع رئيساً للدولة. وقال سموه: أتقدم بأسمى آيات الولاء والعرفان بمناسبة انتخاب سموكم بالإجماع رئيساً لدولة الإمارات.. نبارك لأنفسنا، ولاتحاد دولتنا الحبيبة، ولشعب الإمارات الوفي بهذه المناسبة الوطنية المجيدة التي تحتفي بتولي سموكم الكريم زمام القيادة لهذا الوطن المعطاء.. ونعاهدك يا صاحب السمو على السير خلف قيادتكم الرشيدة، فأنتم خير خلف لخير سلف لقيادة البلاد نحو المزيد من الخير والتقدم والتطور، كما نعاهدك على الطاعة والوفاء لمواصلة مسيرة البناء والتطور لمئوية الإمارات العزيزة، وتحقيق المزيد من الإنجازات لرفعة الوطن وِشأنه والعمل على تقدمه وازدهاره وتطوره.

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الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
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