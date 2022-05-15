خليفة بن محمد: نبارك لشعب الإمارات انتخاب محمد بن زايد رئيساً للدولة

أبوظبي (الاتحاد)

أعرب معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، الأمين العام للصندوق العربي لمواجهة الكوارث والأزمات، رئيس مجلس إدارة جمعية واجب التطوعية، عن خالص التهاني والتبريكات بمناسبة انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة، مبتهلاً إلى الباري جلّ وعلا أن يحفظ رئيس الدولة، ويكلل بالتوفيق جهوده للدفع بالنهضة التنموية للوطن من نمو ورقي وازدهار.وقال: «إن انتخاب أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، رئيساً للبلاد، خلفاً لأخيه المغفور له فقيد الوطن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، يدلل على السيرة الحميدة والخِصال الإنسانية والصفات التي يتمتّع ويمتاز بها سموه، ابناً للقائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في إدارة دفّة الحُكم وشؤون الوطن نحو مستقبل أكثر إشراقاً ورفعةً لدولة الإمارات العربية المتحدة».

وأضاف: «نُعلن المبايعة ونبارك لشعب الدولة، هذا الاختيار المُبارك، متضرعاً إلى المولى، عز وجل، أن يُعين رئيس الدولة،حفظه الله،على حمل الأمانة لمواصلة مسيرة النماء».