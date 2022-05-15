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الإمارات
النائب العام للدولة: محمد بن زايد رجل السلام والتسامح
النائب العام للدولة: محمد بن زايد رجل السلام والتسامح
15 مايو 2022 04:10

أبوظبي (وام)

أكد المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة، أن انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان «حفظه الله» رئيساً لدولة الإمارات يمثل مرحلة تاريخية جديدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، لتواصل مسيرتها الرائدة، وتعزز منجزاتها ومكتسباتها، وتتطلع بثقة وثبات إلى تحقيق مستهدفات مئوية الريادة والتفوق العالمي، في ظل قيادة سموه الذي استلهم من القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، الحكمة والعطاء وأسمى معاني الوفاء والإخلاص للوطن، وكان شريكاً لأخيه الراحل في مواصلة مسيرة الإنجازات، ومُؤتَمناً أميناً على تحقيق طموحات الشعب الإماراتي. 
وأشار النائب العام للدولة إلى أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وشخصيته القيادية الملهمة شكلت على الدوام علامة فارقة، ونقطة تحول عمقت أسس التنمية الشاملة لدولة الإمارات، ورسخت نهجها الإنساني القائم على التسامح والتعايش والعطاء، فسموه كان ولا يزال رجل السلام والتسامح، استطاع أن يُسعد الإنسان في الداخل والخارج أياً كان دينه أو لونه أو جنسه وعرقه.

الإمارات
حمد سيف الشامسي
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