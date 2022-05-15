سلطان الجابر: محمد بن زايد قائد استثنائي وزعيم وطني

أبوظبي (وام)

رفع معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أسمى آيات التهاني والتبريكات، إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، بمناسبة انتخابه رئيساً لدولة الإمارات، خلفاً للمغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، «طيب الله ثراه». وهنأ معاليه، دولة الإمارات وشعبها بانتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً للدولة، مؤكداً أن «تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، رئاسة الإمارات، يمثل انطلاقة تاريخية جديدة لمسيرة ورفعة الوطن والمواطن، فهو قائد استثنائي وزعيم وطني يتميز بالحكمة والرؤية السديدة والمكانة الرفيعة، إقليمياً ودولياً وعالمياً».

وقال معاليه: «ارتبط اسم سموه، بمسيرة ملهمة من الدعم والتحفيز والتمكين لتحقيق الإنجازات الوطنية في كافة المحافل، والتي ارتبطت بشكل مباشر مع رؤية وتوجيهات ودعم سموه، وحرصه واهتمامه بالتفاصيل كافة، ونهج سموه في الاستثمار الأمثل في الكوادر البشرية المواطنة، لتمكينها ودعمها من أجل ابتكار الحلول النوعية والمستدامة لتحقيق تطلعات الوطن، وتخدم البشرية».