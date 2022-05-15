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عبدالرحمن العويس: محمد بن زايد قائد مسيرة ريادة الدولة
عبدالرحمن العويس: محمد بن زايد قائد مسيرة ريادة الدولة
15 مايو 2022 04:09

أبوظبي (الاتحاد)  

رفع معالي عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أسمى التهاني والتبريكات مقرونة بأطيب التمنيات، بمناسبة انتخاب سموه من المجلس الأعلى للاتحاد، قائداً لدولة الإمارات العربية المتحدة وخير خلف لخير سلف، حتى تواصل الدولة مسيرتها الريادية واتحادها الراسخ وبيتها المتوحد، ورايتها الخفاقة بشموخ وعزة.
وقال معاليه إن الصفات الفريدة التي حباها الله لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان «حفظه الله» من الحكمة والعزيمة مع ما ورثه من الأب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان «طيب الله ثراه» من العطاء والإخلاص، تجعل صفات القيادة متأصلة وراسخة لدى سموه، لتنتقل الدولة تحت رئاسته للخمسين عاماً القادمة.
وأكد معالي العويس أن شعب الإمارات الذي ودع بالأمس قائد مسيرة التمكين الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، فإنه يبايع اليوم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً للدولة، ليقود مرحلة التعزيز والتقدم.

عبد الرحمن العويس
الإمارات
محمد بن زايد
محمد بن زايد آل نهيان
الشيخ محمد بن زايد
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
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