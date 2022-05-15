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سارة الأميري: الإمارات بقيادة محمد بن زايد ماضية في مسيرة النجاح
سارة الأميري: الإمارات بقيادة محمد بن زايد ماضية في مسيرة النجاح
15 مايو 2022 04:09

أبوظبي (وام)

تقدمت معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، بأسمى آيات التهاني والتبريكات، إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان «حفظه الله»، بمناسبة انتخابه رئيساً للدولة، خلفاً لفقيد الأمتين العربية والإسلامية، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «رحمه الله». 
وأكدت معاليها أن دولة الإمارات ماضية في مسيرة النجاح والإنجاز والازدهار، وتعزيز المكانة الوطنية على الخريطة العالمية، ودفع مسيرتنا التنافسية الوطنية، مشيرة إلى أن الإمارات ستشهد مسيرة حافلة من البناء والتطوير والرخاء تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، امتداداً لنهج الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه». ونوهت معاليها إلى تركيز قيادة الدولة على ملفات مستقبلية مثل الصناعة وتعزيزها بأبرز حلول وتطبيقات التكنولوجيا المتقدمة، وملف الفضاء، وهي التي تحظى بدعم سموه، ونظرته الثاقبة للقطاعات الاقتصادية المستقبلية، خلال الخمسين عاماً المقبلة.

الإمارات
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