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سعيد بن زايد: محمد بن زايد قائد ملهم
سعيد بن زايد: محمد بن زايد قائد ملهم
15 مايو 2022 04:09

أبوظبي (وام)

 أكد سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي، أن انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، رئيساً لدولة الإمارات يأتي تأكيداً على الثقة الكاملة لأعضاء المجلس الأعلى للاتحاد في سموه الذي يقدم مسيرة رائدة من العمل الوطني المخلص من أجل رفعة الوطن ورخاء شعبه. وقال سموه «نبايع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ونعاهده على السمع والطاعة، فبقيادة سموه تنطلق الإمارات في مسيرة جديدة من الطموح والتطلع للريادة العالمية، ولتعزيز مكتسباتها الوطنية على الصعد كافة». وأضاف سموه: «نبارك لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، القائد الملهم ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد لسموه في مواصلة مسيرة إنجازاتنا الوطنية وريادتنا العالمية».

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