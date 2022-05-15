ذياب بن زايد: انتخاب محمد بن زايد رئيساً للدولة بدايةٌ لحقبة تاريخية جديدة من المنجزات

أبوظبي (الاتحاد)

أكد سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان أن انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة بإجماع أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد هو إجماعٌ على رؤية وحنكة زعيم تاريخي، وتأكيدٌ على فرادة النموذج القيادي الذي يقدمه سموه، وامتدادٌ للمسيرة المباركة التي بدأها الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وواصلها المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وقال سموه «نُبايع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ونعاهده على السمع والطاعة، إن سموه صاحب رؤية ثاقبة وإرادة صلبة ساهمت في نهضة دولة الإمارات، وحولتها إلى مركز ثقل في صناعة القرارات المصيرية، وإطلاق المُبادرات تجاه كافة التحديات الإقليمية والعالمية».

وأضاف سموه «إن انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً للدولة هو بدايةٌ لحقبة تاريخية جديدة من المنجزات والمواقف التاريخية وصناعة المستقبل، واستمرارٌ لنهج زايد وإعلاءٌ لقيم الوحدة والاتحاد، نُبارك لسموه ونسأل الله لهُ التوفيق والتيسير في مواصلة ما تحقق للدولة من ازدهار وتقدم، ونُجدد الولاء لوطننا الغالي في ظل قيادته الحكيمة».